Женщина серьезно беспокоится о своей безопасности

Скандал с наследством Дмитрия Марьянова набирает обороты. Сегодня стало известно, что вдове актера Ксении Бик угрожают проблемами со здоровьем.

Так, женщина заявила, что ее хотят облить кислотой. Ксении позвонил знакомый и рассказал о слухах, которые бродят вокруг ее персоны.

"От тебя хотят избавиться", – сообщил доброжелатель.

По данным приятеля Бик, вдову не собираются убивать, однако женщине грозит серьезная опасность – ее здоровье и красота могут пострадать.

Причиной угроз мог стать раздел загородного дома. Бик предъявила права на часть дачи, в которой проживает отец покойного. Родня знаменитости утверждает, что дом был построен до женитьбы Дмитрия и Ксении.



Сама Ксения призналась, что устала от конфликтов, которые продолжаются на фоне раздела имущества покойного мужа. По словам вдовы, ей нужна только трехкомнатная квартира, в которой она много лет прожила с Дмитрием. Остальное она готова отдать родственникам актера, пишет StarHit.

Однако, по словам родных покойного артиста, дела обстоят несколько иначе. Ранее "Утро.ру" писало о жалобах 81-летнего отца Дмитрия Марьянова на то, что Ксения Бик пытается отнять у него дом и даже провела оценку недвижимости. А сама вдова заявила, что готова на все, лишь бы ее дочь тоже получила часть того, что осталось от мужа. Она даже подала иск в суд, причем не только на других законных наследников – отца и сына кинозвезды, – но и на себя.