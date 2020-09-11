"Обезьяний стыд": Рудковскую раскритиковали за попытки омолодиться

"Обезьяний стыд": Рудковскую раскритиковали за попытки омолодиться
Яна Рудковская. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда "Винтажа" проехалась по своим "престарелым коллегам"

Просмотр роликов светской львицы Яны Рудковской в "Тикток" вызывает  "обезьяний стыд". Такое заявление сделала солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева, обрушившаяся с критикой на "престарелых звезд".

Плетнева заявила, что не может отделаться от такого ощущения при просмотре юмористичных видео со своими коллегами по цеху в социальных сетях.

"Меня, честно говоря, подсадили на "Тикток" мои дети. Но я начала работать, и все лайки и просмотры обрубились. Сейчас даже не захожу. Но когда смотрю на наших коллег, испытываю обезьяний стыд. Закрываю лицо ладонью и не говорю: "Я не вижу Яну Рудковскую, которая это делает", – поделилась мыслями артистка.

Анна добавила, что "Тикток", несмотря на его популярность, остается платформой для молодого поколения – "старикам" здесь места нет.

"Либо делай свой уникальный контент, как у Уилла Смита  – у него команды компьютерщиков, а каждый его ролик стоит, наверное, 100 тысяч евро. Видео с  сумасшедшей графикой. Вот это продукт. Он может себе такое позволить. А когда наши престарелые коллеги начинают молодиться и исполнять все с глупым лицом – это ужасно. Не смогу так", – заявила Анна на ЮТуб-канале "Эмпатия Манучи".

Звезда добавила, что не хочет задеть никого из артистов и завидует их смелости.

Ранее коуч и имидж-стилист Элен Волова заявила, что деньги не всегда помогают создать стильный образ. Эксперименты продюсера Яны Рудковской с одеждой временами вызывают недоумение.

Егор МАЛКОВ

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