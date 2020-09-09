"Никак не может "наесться": стилист указала на "нездоровую страсть" Рудковской к роскоши
Деньги не всегда помогают создать стильный образ. Эксперименты продюсера Яны Рудковской с одеждой временами вызывают недоумение, считает стилист.
Амбициозная звезда любит роскошь – это видно и по ее нарядам, и по обстановке в доме. Благо, средства позволяют. Однако деньги – еще не залог успеха, отметила коуч и имидж-стилист Элен Волова.
"Не деньги делают человека стильным, а внутреннее чувство вкуса. Оно проявляется только тогда, когда человек знает, какая у него фигура, какие цвета ему идут, с каким стилистическим типажом он родился".
Однако, по мнению Воловой, Рудковская зачастую выбирает неудачные образы.
"Но если посмотреть на фотографии Яны за последние 20 лет, становится понятно, что у нее каждый образ – как в первый раз, полный хаос. Бесконечные эксперименты с одеждой: на одних фото она девушка байкера, которая облачается во все черное (кстати, этот цвет ее совсем не красит), на других – "девочка" с хвостиками и рюшами. Она никак не может определиться, кто она есть на самом деле",
– подчеркнула модный эксперт в беседе с "Утро.ру".
Волова отметила также "нездоровую страсть" Рудковской к люксовым брендам. На этом фоне доходит до смешного, когда в комментариях пользователи соцсетей хвалят безупречный вкус звезды даже под фото Яны в одежде, которая ее не красит.
По словам стилиста, у людей, которые любят роскошь и стремятся стать обладателями дорогих вещей, прослеживается в поведении некая общая тенденция. Так, на первом этапе – "хочу" – человек мечтает, как обретет финансовые возможности и купит все, что нравится. На втором этапе, когда появляются деньги, "начинается поглощение люксовых вещей", рассказала она. А уже потом, когда приходит осознание, что можно позволить себе все, покупки становятся более избирательными. Логотипы уже не так влияют на решение.
"Так вот Яна никак не может "наесться". У ее явно нет стилиста и даже то, что она шьет себе эксклюзивные наряды у люксовых брендов, не спасает ситуацию. В первую очередь, ей стоит обратиться к самой себе – понять свои желания, суть, полюбить себя, а во вторую – к стилисту, который поможет ей выглядеть гармонично",
– отметила Волова.
При этом эксперт добавила, что у Рудковской бывают, конечно, и удачные образы, однако это скорее исключение, нежели правило.
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