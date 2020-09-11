Телеведущая пригласила видеоблогера в свой салон

Алена Водонаева обратилась к Юрию Дудю с интересным предложением. Телеведущая позвала блогера в свой салон-красоты на маникюр.

В личном инстаграм-аккаунте Юрий Дудь выложил фото маникюра. Теперь на его ногтях красуется надпись "Punk Rock". Также блогер поделился фрагментом интервью, в котором он обсуждает с приглашенными гостями тему, касающуюся мужского маникюра.

Под постом Алена Водонаева оставила свой комментарий.

"Юра, записывайся в мой салон на ноготочки" – написала телеведущая.

Позже она выложила "сторис", где продублировала приглашение. Телезвезда отметила, что ждет в своем салоне еще и Моргенштерна. Эпатажный рэпер также славится своей любовью к яркому маникюру.

Однако Водонаева почему-то отказалась от визита Егора Крида, который тоже поддерживает данный тренд.

"Всем пацанам, кроме Егора Крида – маникюр за мой счет" – добавила Алена.

Напомним, в прошлом году Алена Водонаева открыла собственный салон красоты. Он находится в центре Москвы – на Арбате. В реализации идей телеведущей помогал ее супруг Алексей Косинус.

Ранее появилась информация о том, что Водонаева обрушилась на Собчак с критикой. По мнению Алены, Ксения зарекомендовала себя как любительница сплетен и вранья.