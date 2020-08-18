Неоднозначные заявления и вранье: Водонаева обрушилась на Собчак с критикой

Неоднозначные заявления и вранье: Водонаева обрушилась на Собчак с критикой
Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva/
Ведущая рассказала, почему не уважает супругу Константина Богомолова

Алена Водонаева дала интервью, в котором поделилась воспоминаниями о своем участии в шоу "Дом-2". Особое внимание журналистка уделила отношениям с Ксенией Собчак. 

По словам телеведущей, какое-то время они со скандальной блондинкой даже дружили. Водонаева вспомнила, что иногда девушки встречались за баней и обсуждали без микрофонов новости и сплетни проекта. Об этом экс-участница телестройки рассказала в интервью Дмитрию Гордону, которое вышло на его ютуб-канале. 

"Мне очень она нравилась. И, кажется, я ей нравилась тоже", – вспоминает Алена. 

Однако журналистка подчеркнула, что сейчас стала меньше уважать экс-ведущую "Дома-2" из-за ее неоднозначных заявлений и вранья. 

Напомним, что недавно Водонаева приняла участие в проекте "Исповедь" и рассказала, что  пережила сложную операцию и потеряла ребенка. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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