Ведущая рассказала, почему не уважает супругу Константина Богомолова

Алена Водонаева дала интервью, в котором поделилась воспоминаниями о своем участии в шоу "Дом-2". Особое внимание журналистка уделила отношениям с Ксенией Собчак.

По словам телеведущей, какое-то время они со скандальной блондинкой даже дружили. Водонаева вспомнила, что иногда девушки встречались за баней и обсуждали без микрофонов новости и сплетни проекта. Об этом экс-участница телестройки рассказала в интервью Дмитрию Гордону, которое вышло на его ютуб-канале.

"Мне очень она нравилась. И, кажется, я ей нравилась тоже", – вспоминает Алена.

Однако журналистка подчеркнула, что сейчас стала меньше уважать экс-ведущую "Дома-2" из-за ее неоднозначных заявлений и вранья.

Напомним, что недавно Водонаева приняла участие в проекте "Исповедь" и рассказала, что пережила сложную операцию и потеряла ребенка.