Телеведущая больше не сможет иметь детей

Алена Водонаева решила поделиться секретами. Она призналась, что ей надоело обманывать и оправдываться, поэтому она решилась раскрыть некоторые подробности личной жизни. В своей "Исповеди" 38-летняя экс-участница "Дома-2 заявила, что бесплодна.

Журналистка сообщила, что в отношениях с Антоном Коротковым забеременела. Однако на сроке три недели влюбленные узнали, что беременность внематочная. Пришлось делать операцию, во время которой ей удалили трубы. В интервью проекту PREMIER светская львица с болью в глазах рассказала, как проснулась в палате и осознала, что больше не сможет испытать счастья материнства.

"Вот именно тогда, в тот момент, я поняла, что больше не такая, как раньше, не такая как все", – отметила телеведущая.

И добавила, что сожалеет о произошедшем, ведь не сможет подарить своему девятилетнему сына брата или сестру.

Вчера стало известно, что Алена Водонаева снова будет студенткой. Ей удалось удачно пройти собеседование и поступить на факультет журналистики МГУ.