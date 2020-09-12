Звезда сериала "Ольга" потеряла всю семью за несколько месяцев

Звезда сериала "Ольга" потеряла всю семью за несколько месяцев
Роза Хайруллина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Семь родственников актрисы скончались один за другим

Сегодня, 12 сентября, заслуженной артистке России Розе Хайруллиной исполняется 59 лет. Звезде сериала "Ольга" пришлось проделать долгий путь и многое пережить, прежде чем к ней пришла популярность. Так, несколько лет назад в жизни актрисы произошла настоящая трагедия – за короткий срок умерла вся ее семья.

В 1990-е Хайруллина служила в Казанском театре, у артистки была собственная квартира, однако ее привычный мир внезапно рухнул. Брат кинозвезды заложил жилье из-за проблем с наркотиками, а после скончался – квартира ушла за долги.

Затем в течение полугода не стало и остальных родных Хайруллиной: матери, отца и других. Всего актриса за несколько месяцев потеряла семь человек. Она вспоминала:

"Лишилась всего в один миг".

Артистка была в отчаянии, однако ей удалось справиться с трагедией благодаря работе. Спустя некоторое время она познакомилась с Константином Богомоловым, который и пригласил ее в Москву, передает StarHit.

В столице Хайруллина играла в спектаклях "Табакерки", а после получила роль в картине "Орда". С тех пор она стала все чаще появляться в кино – снялась в "Содержанках" и "Ольге", а также ленте "Зулейха открывает глаза".

Ранее произошел скандал с увольнением Хайруллиной из театра.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Цель отправки в Минск 33 россиян выяснилась - операцию сорвали в ЦРУ

Спецслужбы РФ вычислили имена и адреса кураторов провокации на Украине

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей