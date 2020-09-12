Семь родственников актрисы скончались один за другим

Сегодня, 12 сентября, заслуженной артистке России Розе Хайруллиной исполняется 59 лет. Звезде сериала "Ольга" пришлось проделать долгий путь и многое пережить, прежде чем к ней пришла популярность. Так, несколько лет назад в жизни актрисы произошла настоящая трагедия – за короткий срок умерла вся ее семья.

В 1990-е Хайруллина служила в Казанском театре, у артистки была собственная квартира, однако ее привычный мир внезапно рухнул. Брат кинозвезды заложил жилье из-за проблем с наркотиками, а после скончался – квартира ушла за долги.

Затем в течение полугода не стало и остальных родных Хайруллиной: матери, отца и других. Всего актриса за несколько месяцев потеряла семь человек. Она вспоминала:

"Лишилась всего в один миг".

Артистка была в отчаянии, однако ей удалось справиться с трагедией благодаря работе. Спустя некоторое время она познакомилась с Константином Богомоловым, который и пригласил ее в Москву, передает StarHit.

В столице Хайруллина играла в спектаклях "Табакерки", а после получила роль в картине "Орда". С тех пор она стала все чаще появляться в кино – снялась в "Содержанках" и "Ольге", а также ленте "Зулейха открывает глаза".

Ранее произошел скандал с увольнением Хайруллиной из театра.