"Новая "метла" метет по-новому": Розу Хайруллину убрали из состава труппы театра Олега Табакова

"Новая "метла" метет по-новому": Розу Хайруллину убрали из состава труппы театра Олега Табакова
Роза Хайруллина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Теперь известная актриса будет работать в качестве приглашенной звезды

В Сети обсуждают новость, что Владимир Машков вновь устроил кадровые перестановки в театре Олега Табакова. На этот раз нововведения коснулись актрисы Розы Хайруллиной, которая много лет радовала зрителей своей игрой на сцене. 

Теперь звезда сериала "Ольга" не входит в состав труппы. По словам Татьяны Нестеренко, Хайруллину уволили на следующий день после того, как сотрудники театра отмечали день рождения Олега Табакова. Об этом женщина написала на своей странице в "Инстаграм". 

"Машков сегодня уволил половину труппы!" – рассказала шокированная поклонница актрисы. 

Пользователей социальной сети сильно удивили такие новости. "Как можно было ее уволить?!", "Как и везде... новая "метла" метёт по-новому... очень жаль!", – отметили в комментариях. 

Однако не все так плохо, как могло показаться на первый взгляд. Как оказалось, актриса не пропадет со сцены "Табакерки". Теперь Хайруллина будет входить в число приглашенных артистов. По мнению руководства театра, это позволит заслуженной артистке уделять больше времени съемкам в кино и сериалах, уточняет "StarHit". 

Сама актриса отказывается комментировать сложившуюся ситуацию. 

Напомним, что Владимир Машков занял пост художественного руководителя "Табакерки" после смерти Олега Табакова. Ради этого актер даже перестал сниматься в кино. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Максим Юрьев
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Татьяны Нестеренко это фейк. Она бывший работник театра Евгения Петросяна.
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