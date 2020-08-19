Теперь известная актриса будет работать в качестве приглашенной звезды

В Сети обсуждают новость, что Владимир Машков вновь устроил кадровые перестановки в театре Олега Табакова. На этот раз нововведения коснулись актрисы Розы Хайруллиной, которая много лет радовала зрителей своей игрой на сцене.

Теперь звезда сериала "Ольга" не входит в состав труппы. По словам Татьяны Нестеренко, Хайруллину уволили на следующий день после того, как сотрудники театра отмечали день рождения Олега Табакова. Об этом женщина написала на своей странице в "Инстаграм".

"Машков сегодня уволил половину труппы!" – рассказала шокированная поклонница актрисы.

Пользователей социальной сети сильно удивили такие новости. "Как можно было ее уволить?!", "Как и везде... новая "метла" метёт по-новому... очень жаль!", – отметили в комментариях.

Однако не все так плохо, как могло показаться на первый взгляд. Как оказалось, актриса не пропадет со сцены "Табакерки". Теперь Хайруллина будет входить в число приглашенных артистов. По мнению руководства театра, это позволит заслуженной артистке уделять больше времени съемкам в кино и сериалах, уточняет "StarHit".

Сама актриса отказывается комментировать сложившуюся ситуацию.

Напомним, что Владимир Машков занял пост художественного руководителя "Табакерки" после смерти Олега Табакова. Ради этого актер даже перестал сниматься в кино.