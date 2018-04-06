Известный актер стал худруком театра своего учителя

Народного артиста России назначили на эту должность сегодня. В новом статусе Владимира Машкова уже представили труппе. Актеры восприняли новость положительно – они долго и дружно аплодировали.

Новый художественный руководитель приступит к своим обязанностям 23 апреля. Он "уверен, что предстоит интересная жизнь".

"Мне отступать некуда. Я видел много интересного, полезного для себя в жизни свободного актера. Теперь у меня другая ответственность", – сказал Машков на встрече с коллективом.

И он "не волнуется, потому что это его жизнь". Актер помнит завещание своего великого учителя Олега Табакова – "дело надо делать". И пообещал "продолжать его дело".



Любимый ученик Табакова получил предложение возглавить "подвал" (так называл свой театр Олег Павлович) две недели назад. Он взял время на размышление.

"Табакерка" – родной театр для актера и режиссера. Он поставил тут три спектакля: "Звездный час по местному времени", "Бумбараш" и "Смертельный номер".

Владимир Машков – актер театра и кино, народный артист России. В 1990 г. он окончил Школу-студию МХАТ (курс Табакова).

Снялся более чем в 60 картинах: "Движение вверх", "Русский бунт", "Давай сделаем это по-быстрому", "Олигарх", "Охота на пиранью", "Распутин", "Родина", "Экипаж" и других. Лауреат премий "НИКА", "Золотой орел" и "ТЭФИ".

Нынче много снимается в Голливуде. Хотя главных ролей он там не исполняет, но востребован, его ценят, что отражается на довольно высоких гонорарах.

Ранее руководить другим театром – МХТ, который возглавлял Олег Табаков, – назначили основателя Студии театрального искусства Сергея Женовача. Он также вступит в должность 23 апреля.

Олега Табакова не стало 12 марта. Он умер в возрасте 82 лет после продолжительной болезни.