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Табакову нашли замену

Олег Табаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Genrietta Peryan
В театр придет новый начальник

На посту художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова, который скончался 12 марта после продолжительной болезни, сменит Сергей Женовач.

Он начал свою режиссерскую карьеру в 1979 году в Краснодарском любительском театре. В 2004 году Женовач поставил "Белую гвардию" по произведениям Михаила Булгакова в МХТ им. А.П. Чехова. При этом с 2005 года он является художественным руководителем "Студии театрального искусства". Сергей также Лауреат национальной театральной премии "Золотая Маска", передает газета "Коммерсант".

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Олег Табаков руководил МХТ имени Чехова с 2000 года, также он возглавлял "Табакерку".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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