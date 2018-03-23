Табакову нашли замену

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На посту художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова, который скончался 12 марта после продолжительной болезни, сменит Сергей Женовач.
Он начал свою режиссерскую карьеру в 1979 году в Краснодарском любительском театре. В 2004 году Женовач поставил "Белую гвардию" по произведениям Михаила Булгакова в МХТ им. А.П. Чехова. При этом с 2005 года он является художественным руководителем "Студии театрального искусства". Сергей также Лауреат национальной театральной премии "Золотая Маска", передает газета "Коммерсант".
Олег Табаков руководил МХТ имени Чехова с 2000 года, также он возглавлял "Табакерку".
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