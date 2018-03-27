В МХТ наметились разногласия, но актеры не хотят выносить сор из избы

Сергей Женовач должен вступить в должность худрука МХТ 23 апреля – на 40-й день после смерти Табакова. Как известно, Олег Павлович был и худруком, и директором театра, сосредоточив в своих руках единоличную власть. После его ухода данная система сломалась. Теперь новый худрук будет заниматься, что называется, творчеством, а администрирование и финансы лягут на плечи директора. При этом его кандидатура пока обсуждается. Ранее звучало имя заместителя министра культуры Александра Журавского. Однако он назвал эти слухи безосновательными. В данный момент временно исполняющим обязанности директора является Юрий Кравец, первый заместитель Табакова.

В любом случае театр ждет система двоевластия. Такому непубличному и этически безупречному художнику, как Женовач, будет трудно, пишет "Собеседник".

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Сразу после объявления имени преемника Табакова в МХТ был объявлен экстренный сбор труппы. Будущего руководителя туда не пригласили.

По словам актрисы Евгении Добровольской, коллеги в целом одобрили выбор Минкультуры. "У нас уже было такое, и Олега Павловича Табакова тоже сверху назначали. Никто изнутри никого не выбирает, это государственное предприятие", – отметила она.

Но нашлись и "возмутители спокойствия". Так, Юрий Кравец и Игорь Золотовицкий, которого прочили на эту должность, зачитали "письмо Путину" с просьбой назначить худруком Константина Хабенского и предложили актерам его подписать.

Этого не ожидала как минимум половина труппы МХТ. К тому же у актера очень напряженный съемочный график, и при такой загруженности он может занять пост разве что номинального руководителя театра. Сам Хабенский, присутствовавший на сборе труппы, "сказал, что он в общем-то не против".

Тем не менее письмо так и осталось неподписанным, поскольку большинство все же заняло сторону Сергея Женовача. При этом возникшие разногласия сами актеры отказались комментировать.

"Это внутреннее дело, и мы не хотим делать это предметом обсуждения. Это этически неправильно", – сообщил Дмитрий Брусникин.