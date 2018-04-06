Машков сделает "Табакерку" лучше

Марина Зудина считает, что Олег Табаков был бы доволен новым назначением

Она "теперь спокойна за театр", для которого главное – развитие. Актриса добавила, что ее муж "мечтал, чтобы Володя вернулся в театр".Между Владимиром Машковым и Олегом Табаковым и "была такая всегда особая связь друг с другом", – рассказала Зудина РИА "Новости".

И выразила уверенность, что "в театре теперь будет та жизнь, которую любил Олег Павлович, будет настоящая работа". По ее словам, Машков обладает энергией и вдохновением, необходимыми театру, и еще "он очень большой души человек".

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Владимир Машков может сделать театр лучше, заявил худрук "Модерна" Юрий Грымов. По его словам, сама их должность требует и творчества, и серьезной работы с коллективом. А Владимир – "очень деятельный человек, талантливый актер, режиссер".

Для того чтобы управлять театром, "нужно еще все-таки иметь характер". И "Машков – это тот человек, который способен и сохранить коллектив, и двинуть его дальше, сделать что-то лучше", – заявил Грымов "Национальной службе новостей".

Ранее стало известно, что Владимир Машков был назначен художественным руководителем театра "Табакерка". Он приступит к исполнению обязанностей 23 апреля и "уверен, что предстоит интересная жизнь".

Это место родное для любимого ученика Олега Табакова. Он поставил в этом театре три своих спектакля.