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На лечение Караченцова скинулись олигархи

Николай Караченцов. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Pantsikov
Очень скоро актер, у которого год назад обнаружили рак легкого, пройдет курс радиотерапии в израильской клинике

Это будет почти 30 процедур облучения по 10-15 минут каждая. Верная жена и сиделка отправились с ним.

Как рассказала Людмила Поргина, актеру в Москве "сделали шесть химий, благодаря которым опухоль уменьшилась в три раза – с 10 до 3 сантиметров". Однако полностью одолеть ее не удалось: у Николая Караченцова "слабые легкие", пояснила супруга. 

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Вот лечащий врач и посоветовал им обратиться в заграничную больницу. Медицинские услуги в Тель-Авиве очень дорогие – около $50 тыс. за курс, плюс нужно на что-то жить, как-то питаться.

Деньгами помогли влиятельные знакомые. За что семья актера "им безумно благодарна".

Супруги сняли апартаменты недалеко от центра города. Это квартира на первом этаже дома, где "есть даже палисадник".

Актеру там, по словам жены, очень нравится. Сейчас он огорчен, что их "жизнь проходит в белых коридорах". Однако, заверила Людмила, скоро у них будет и культурная программа: "выставки, театры, а также поездки в Иерусалим и Вифлеем".

С Караченцовым постоянно дежурит сиделка, она занимается с ним гимнастикой. А жена следит за порядком и ежедневно ходит в магазин за продуктами – у мужа строгая диета: можно есть только еду, измельченную в блендере и приготовленную на пару. 

Полина ДОРОЖКИНА
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