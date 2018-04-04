Любовница думала увезти Караченцова из России
Бывшая прима-балерина Мариинского театра доказала, что встречалась с актером целых 23 года. Они расставались и снова сходились, сообщила Елена Дмитриева на программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".
Связь с женатым мужчиной могла разрушить карьеру обоих артистов. Женщина уехала от любовника в Париж, а через много лет решила открыто поделиться воспоминаниями о самом прекрасном чувстве в своей жизни.
Телеведущий Андрей Малахов отправился в Санкт-Петербург, где живет Елена. И там он увидел фотографию Караченцова и Дмитриевой – на снимке женщина целует актера.
По словам бывшей балерины, Караченцов часто бывал у нее. Женщина подверглась травле после одного интервью об этом.
"Пошла грязь и ложь, – отметила Елена в беседе с ведущим. – Я решила, что мне надо высказаться, иначе нельзя. Такое плетут, что даже самой смешно. И про работу, и про жизнь во Франции. Я не могу сказать, что мы с ним жили 23 года. Но все это время он ко мне возвращался, появлялся в моей жизни. Я думаю, что если бы не его болезнь, это бы продолжилось".
Николай часто звонил ей и оставлял сообщения на автоответчике. "Прошло 17 лет. Я почему-то не выбросила эту кассету", – продолжила артистка и включила магнитофон. Голос на пленке напоминает Караченцова.
Актер предлагал женщине повенчаться, на что та ответила: "Ты сначала разведись". И он пообещал поговорить с женой, но так и не смог: не хотел ее бросать.
Бывшая балерина бережно хранит все, что связано с возлюбленным. Даже простыню, которую она стелила на кровать. Ни один мужчина так и не задел ее сердца, женщина все еще одна и помнит каждую встречу.
Она сильно переживала, когда узнала о трагедии актера, следила за его самочувствием по новостям, даже думала увезти его в Париж на лечение. А навестить его не могла себе позволить: там была жена, которая "делала все".
Недавно Елена Дмитриева говорила, что мечтала увидеться с Николаем Караченцовым, который сейчас болен, но передумала, напоминает StarHit. "Мне сказали, что этого делать не надо", – объяснила тогда балерина.
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