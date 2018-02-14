Всплыли подробности роковой аварии с Караченцовым
В тот страшный февральский день Людмила Поргина пережила двойную трагедию – сначала умерла ее мама, а следом раздался телефонный звонок, и ей сообщили, что муж погиб в автокатастрофе.
"Я не поверила. Поехала в больницу, куда его привезли. Мне вынесли окровавленный свитер, часы, кольцо, куртку. И вдруг медсестры говорят: "Вы попейте чайку. Начнется операция, и вы поедете. Я поняла, что они уже вынесли ему свой смертельный приговор", – поделилась воспоминаниями Людмила Поргина в программе "Судьба человека".
"Я подошла, обняла его за голову, и говорю: "Дурака не валять. Не бросать меня! Маму похороню, приду к тебе и мы встанем. Возможно, что он меня услышал", – дополнила она.
С того дня жизнь женщины полностью подчинена мужу: его здоровью, капризам, мечтам. От постели бессознательного Караченцова она практически не отлучалась. Но именно когда любимой "девоньки" не оказалось рядом, он вышел из комы. Об этом она услышала по телевизору и сразу помчалась в больницу. И едва не заплакала, увидев его снова спящим. Тогда врач сказал ей: "Вы странная. Вы что же думаете, он закричит? Он пришел на минутку и опять улетел. Потом придет на две минуты, опять улетит. Ждите".
"Я сидела рядом: "Коль ты пришел из комы, погладь меня, пожалуйста, как это делал. И вдруг рука поднимается и гладит меня по голове и плечику. И я поняла, что мы победили", – срывающимся голосом рассказала Людмила Андреевна.
Она признается, что научилась быть резкой. Научилась не спать, не есть, дежурить в реанимации. Когда мужу перед операциями вкалывали наркоз, она держала его за руку, пока он не засыпал.
"И что бы мне не говорили, я знала: он встанет, будет ходить, будет жить. Встретит рождение внучек. Пускай будет слабеньким человечком, но с той же любовью ко мне, к сыну, к людям. И пускай он не будет носить меня на руках, я буду носить его", – растрогала она своими словами.
"И пока мы живы!" – заключила Поргина.
После того страшного ДТП прошло уже 13 лет. Каждый день Николая Караченцова – это его борьба за жизнь. В прошлом году у него диагностировали онкологию. Актер прошел несколько курсов химиотерапии, в результате которых опухоль уменьшилась.
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