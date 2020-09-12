"Достал": шепелявого Киркорова потребовали убрать из эфира
Внешний вид Филиппа Киркорова неприятно удивил публику. Певец появился в студии в компании возлюбленного Ольги Бузовой – рэпера Давы. Обоих оживленно обсуждают в Сети, однако наибольшее внимание, конечно, приковано к поп-королю.
В комментариях на Ютуб пользователи отметили, что с дикцией Киркорова во время эфира происходило что-то странное. Филипп шепелявил и причмокивал, что стало поводом для грубых насмешек. Высказались некоторые зрители и о том, что больше не хотят видеть артиста на телеканалах.
"Филлип, как Брежнев причмокивает, когда разговаривает забавно" "Это старость" "Давно я так не ржал!!! Филя, конечно, Артист! Так на колбасу)) петь и не засмеяться!!)) "АББА" ))) Филипп Бедросович видимо, новые зубы вставил,– шепелявит безбожно)" "Опять филя. Нате вам дизлайк, достали одних и тех же звать, ведь есть новые лица" "Что за дефект речи у Филиппа?...будто протез криво поставили))" "Гдже мои чашы? Давай шюда мои чашы. Вот мои чашы! Там ешть надпишь!" "Достал этот Киркоров! артисты закончились что ли",
– пишут они (орфография и пунктуация сохранены).
На странице в Инстаграм Киркоров опубликовал смешной кадр из шоу, где поет в толстую колбасу вместе с Александром Гудковым, Ургантом и Давой. В комментариях под снимком сразу посыпались скабрезные шуточки о "королевском размере" и намеки на двойное дно это действа.
"По какому принципу и логике были выбраны колбасные изделия для каждого", – написал один из интересующихся.
Напомним, с Давой Киркоров записал клип на песню "Ролекс" и даже одолжил ему дорогие часы, подаренные самой Пугачевой.
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