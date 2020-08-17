Киркоров отдал возлюбленному Бузовой дорогие часы от Пугачевой

Киркоров отдал возлюбленному Бузовой дорогие часы от Пугачевой
Филипп Киркоров. Фото: Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
СМИ уверены, что дело в ссоре поп-короля с Примадонной

Блогер Давид Манукян, недавно выпустивший клип с Филиппом Киркоровым под названием "Ролекс", показал одну из моделей этой марки, которая красовалась на его руке. Рэпер рассказал невероятную историю: эти часы ему доверил Филипп Киркоров. А сам аксессуар был подарен поп-королю Аллой Пугачевой в 1995 году.

Как пишут СМИ, певец не стал дарить свои часы, но ясно дал понять, что не сильно дорожит памятью в браке с Примадонной. Кстати, с Давой Филипп Бедросович познакомился перед выходом клипа "Ролекс". И именно ради саморекламы блогер стал публиковать свои посты вместе с артистом, сообщает Vokrug.TV.

Совсем недавно Киркоров рассказал, что его отношения с Пугачевой накалились: бывшие супруги свели свое общение к минимуму. А Примадонна отстранилась от дел поп-короля и перестала оказывать ему поддержку в творчестве. Теперь Киркоров следит за жизнью Пугачевой через социальные сети, как все остальные смертные.

Именно по этой причине, отмечает издание, артист не смог прокомментировать слухи о разводе Галкина и его супруги. Ответ Филиппа был прост: он не собирается лезть в личную жизнь Аллы и Максима.

Тем не менее Киркоров признался, что радуется фотографиям подрастающих детей Примадонен -, Лизы и Гарри. А сама Алла Борисовна, уверен он, выглядит потрясающе.

Егор МАЛКОВ

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