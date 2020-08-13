По словам артиста, ему не приносит удовольствие перемывание костей звездной паре

Недавно по Сети распространились слухи о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин оформили тайный развод. Поднявшаяся вокруг этой темы шумиха дошла до самых "верхов" – об этой новости узнал сам король российской эстрады.

Ответ Киркорова не расставил все точки над i, а, наоборот, подогрел интерес. Певец сказал, что ему неприятно комментировать данную тему. Он не хочет лезть в личные дела Примадонны.

Филипп Киркоров добавил, что ему лишь остается наблюдать за жизнью бывшей возлюбленной со стороны. Певца радуют фотографии ее подрастающих детей, Лизы и Гарри, а также снимки самой Пугачевой. По его мнению, Алла Борисовна выглядит потрясающе.

Недавно Киркоров рассказал о том, что их отношения с Пугачевой стали более холодными. Они практически не общаются. Более того, Примадонна никак не поддерживает Филиппа в его творческих делах.

Напомним, за последнее время Киркоров записал несколько совместных песен с молодыми популярными исполнителями. Между прочим, получились настоящие хиты. Так, недавно вышел его совместный трек с Давидом Манукяном, более известным как Дава.

Ранее стало известно о том, что Филипп Киркоров переболел коронавирусом.