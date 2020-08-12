Поп-король побывал в клубе без маски и рассказал, что теперь он "безопасен"

Филипп Киркоров выступил в ночь на 12 августа в одном из столичных клубов вместе с популярным блогером Давидом Манукяном. Артист спел без защитной маски и рассказал, с чем это связано.

Он объяснил, что уже перенес коронавирусную инфекцию, поэтому болезнь ему не страшна.

Поп-король также добавил, что перенес COVID-19 без каких-либо симптомов. К счастью, вирус обнаружили вовремя – инфекцию он подхватил в "соседней стране", где недавно выступал. Болезнь обошла стороной его детей, поэтому он удачно "отделался".

"Так что я безопасен", – заявил артист.

"Это случилось в соседней стране, где я был недавно", – признался он.

Киркоров в июле давал концерт на "Славянском базаре" в Витебске. Пары часов ему хватило, чтобы заразиться коронавирусом. К тому же на Аллее лауреатов певец и вовсе снял свою маску, решив, что она плохо сочетается с его сценическим образом, сообщает "Дни.ру".

Выступление известного артиста в том городе стало одним из самых знаменательных событий в его карьере: певцу заложили именную табличку на местной Аллее звезд, а после выступления на сцену поднялся президент Белоруссии Александр Лукашенко, одаривший его лестными словами. Филипп Киркоров не остался в долгу, и обменялся с главой Республики комплиментами.

Ранее Лукашенко признавался, что тоже заболел коронавирусом, однако "перенес его на ногах". Болезнь прошла бессимптомно, о самой инфекции он узнал 27 июля.