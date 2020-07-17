Король отечественной эстрады в Белоруссии впервые вышел на сцену после пандемии

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что встреча с белорусским лидером Александром Лукашенко произвела на него хорошее впечатление. Артист признался, что во время выступления в республике на фестивале "Славянский базар" ему было оказано громадное уважение.

Поп-король рассказал, что приехал в соседнюю страну в сложное для гастролей время, однако он ни о чем не жалеет. Перед фестивалем для него заложили именную табличку на Аллее звезд. Прошедшее в Белоруссии мероприятие – единственное, которое смогло "выжить" в условиях всеобщей отмены массовых мероприятий из-за коронавирусной инфекции. Во время выступления он получил порцию лести от главы государства Александра Лукашенко, и в долгу перед белорусским лидером не остался.

Представитель российской эстрады добавил, что президент внес огромный вклад в развитие культуры своей республики, на протяжении десятков лет занимая руководящий пост. А аплодисменты людей в зале и их реакция на чувство юмора Лукашенко говорят о народной любви к своему президенту. "Все остальное" является делом тех, кто не может спокойно жить. Более того, Лукашенко – один из немногочисленных лидеров, который трепетно относится к музыкальным фестивалям. Речь в данном случае идет о созданном им "Славянском базаре".

"Я вижу, как его любит народ, как его приветствуют люди в зале. Это, наверное, показатель", – заявил Киркоров в беседе с "Говорит Москва".