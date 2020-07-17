Лукашенко обласкал Киркорова на сцене

Лукашенко обласкал Киркорова на сцене
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент встретился с артистом на фестивале

Королю отечественной эстрады вручили ценную награду. На "Славянском базаре в Витебске" Филиппа Киркорова наградил статуэткой "Через искусство – к миру и взаимопониманию" сам Александр Лукашенко.

Певец буквально сиял от счастья. Моментом знаменательного события с поклонниками артиста поделилось в официальном аккаунте "Инстаграм" издание StarHit. На праздничной сцене в Витебске российскому артисту вручал желанную статуэтку, цветы и диплом президент Белоруссии. Глава страны и поп-король какое-то время улыбались друг другу и о чем-то говорили, после Филипп Бедросович выступил с благодарственной речью.

"Дорогой Александр Григорьевич, для меня большая честь во второй раз принять из ваших рук одну из самых главных наград Белоруссии", - отметил он.

Момент награждения. Фото: instagram.com/starhit.ru

Фестиваль начался в Витебске 16 июля. Ранее Филипп Киркоров признался фанатам, что очень нервничает перед своим выходом на сцену. Из-за пандемии коронавируса и отмены многих массовых мероприятий у артиста был длительный перерыв в выступлениях. "Славянский базар" стал для певца настоящей радостью, на этом событии он намерен сменить не меньше десяти костюмов.

Недавно стало известно, какие требования выполнили организаторы, чтобы артист такого уровня приехал на их мероприятие. Поп-король российской эстрады запросил два лимузина – для себя и шоу-балета, – а также двухкомнатный президентский люкс. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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