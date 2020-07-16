"Нездоровый блеск в глазах": Киркоров разнервничался перед особенным концертом

"Нездоровый блеск в глазах": Киркоров разнервничался перед особенным концертом
Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист рассказал о своих переживаниях в частном самолете

Филипп Киркоров не скрывает радости из-за предстоящего выступления. Впервые за долгое время артист выйдет на сцену к зрителям на фестивале "Славянский базар". К особенному мероприятию певец начал готовиться заранее и взял с собой большой гардероб.

У бывшего мужа Алла Пугачевой, наконец, появилась возможность покрасоваться перед публикой в роскошной одежде – он намерен сменить минимум десять костюмов. Артист в "Инстаграм" также написал, что "все так волнительно после длительного перерыва".

"Выгуляем все, что есть: все что накупили, все, что заработали, – на "Базаре" за один день. Мне предстоит десять переодеваний",

– сказал Киркоров в частном самолете, который доставит его в Белоруссию.

Авторы одного из телеграм-каналов заметили, что Филипп Бедросович давно не выглядел таким счастливым, и обратили внимание на блеск в его глазах, который показался им нездоровым.

"Когда бы еще Киркоров так радовался фестивалю в белорусском Витебске? Но если это единственное большое мероприятие в этом году, нездоровый блеск в глазах обеспечен", – написали авторы "Только никому".

Ранее "Утро.ру" рассказало о другом концерте. Стас Михайлов прервал выступление ради Александра Лукашенко. 

Дарья ПЕТРОВА

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