Михайлов прервал концерт ради Лукашенко

Михайлов прервал концерт ради Лукашенко
Стас Михайлов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский певец публично поблагодарил главу государства

Стас Михайлов спел на одном из музыкальных фестивалей в Белоруссии. Послушать его выступление пришел сам Александр Лукашенко. Чтобы поздороваться с президентом, артист ненадолго прервал концерт, спустился со сцены и пошел навстречу к политику. В итоге они обменялись рукопожатиями и обнялись. Все происходило под проливным дождем.

Таким образом Михайлов, не испугавшийся плохой погоды, решил поблагодарить Лукашенко за приглашение на фестиваль и то, что белорусы не забывают о российских звездах.

После приветствия, музыкант пожелал президенту здоровья и благополучия, а тот в ответ сказал спасибо самому артисту.

"Ну я должен тоже чуть-чуть промокнуть. Можно подойти к вам? Поблагодарить вас?"

– поинтересовался Михайлов на концерте, видео с которого опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

Также певец сказал, что подобные события объединяют три страны: Россию, Украину и Белоруссию, а в честь такого праздника он сделает премьеру своей новой песни. С этими словами Михайлов вернулся на сцену.

Ранее "Утро.ру" показывало трогательное видео Стаса Михайлова с дочкой. 

Дарья ПЕТРОВА

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