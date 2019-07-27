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Жена Михайлова закатила истерику из-за Лепса

Стас Михайлов. Фото: www.globallookpress.com
На фестивале в Баку случился большой скандал

В центре неприятной истории невольно оказался певец Стас Михайлов.

На музыкальном фестивале "Жара" супруга певца Инна устроила разнос ведущему Константину Тарасюку. Накануне вечером Михайлов должен был устроить песенный баттл с Григорием Лепсом. Видимо, желая раззадорить публику, ведущий спросил, кто из артистов круче.

После неосторожной фразы на мероприятии началась настоящая жара. Разгневанная Инна потребовала уволить Тарасюка, обвинив его в неуважении к артисту и оскорблениях.

"Это был обычный диалог на красной дорожке, по сценарию. Для меня такая реакция совершенно непонятна!"

изумился ведущий в беседе с Super.

Сама же звездная пара, так и не дождавшись наказания для провинившегося, покинула Баку утренним рейсом.

Ранее Николая Баскова и Филиппа Киркорова раскритиковали за выступление на "Жаре".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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