Наследница певца мило поздравила его с Днем отца

В блоге Стаса Михайлова появилось видео с его семилетней дочерью Машей, которая поздравила его с Днем отца. Девочка обняла и расцеловала мужчину, а потом обратилась к нему с трогательным признанием, назвав его лучшим папой на свете.

Маша Михайлова на видео в "Инстаграм" добавила, что обожает своего отца.

"Поздравляю тебя, мой золотусик, мой папочка, ты лучший",

– говорит дочь знаменитости в ролике.

После сам артист обратился к девочке с вопросом о ее будущем муже. Дочка ответила, что замуж забирается только лет через двадцать, а внуков сможет родить и без мужа. Такой ответ Михайлова шокировал, он назвал это "опасной историей" и посетовал наследнице сыграть свадьбу в 20 лет.

"А вдруг не будет мужа? Я не совсем хочу мужа…С вами останусь, внуков нарожу без мужа",

– таким высказывание напугала Маша артиста.

Поклонники Стаса Михайлова в восторге от его дочери и пророчат ей будущее на сцене. Комментаторы не смогли не отметить, как тепло относятся к друг другу члены семьи популярного певца: "Маша – артистка, веселая девочка", "Какая милая Маша", "Дочка просто супер! Артистка! С папой дома лучше!".

В семье певца детей много. В 2011 г. артист женился на своей возлюбленной Инне, у которой уже было двое детей. У самого певца от предыдущего брака остались сын и дочь. А нынешняя супруга Инна подарила ему двух дочек. Младшая Мария, которая и снималась в видео, появилась на свет в 2012 году.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как семья Стаса Михайлова отдыхала в одном из роскошных и самых дорогих отелей Монако.