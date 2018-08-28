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Семья артиста провела в далекой жаркой стране почти все лето. И только для размещения Стас выбрал классический отель "Метрополь", номер в котором обходится €1,5 тыс. (около 119 тыс. руб.) за сутки.
Мало того, Михайлов снимал не один, а несколько номеров, так как, кроме жены Инны и их детей, отдыхать приехали ее мама, двое детей артиста от первого брака и несколько нянек. Поэтому за одно их проживание Михайлову пришлось выложить €8-10 тыс. (632-792 тыс. руб.) в день.
А три месяца, проведенных ими всеми в Монако, превратились и вовсе в астрономическую сумму. Однако любимца публики это не напрягало, ведь он достаточно зарабатывает на хитах про летящих в Китай журавлей и девочку-лето, отмечает EG.RU.
Да и в других радостях Стас себе не отказывал. Он, как и Зара, Шнур, Егор Крид, Тимати, нередко посиживал в тамошних ресторанах и вряд ли в дешевых.
При этом коллеги Михайлова по сцене давали концерты в "Спортинге Монте-Карло" или в ночном клубе. Там же выступал и он сам.
Позже артист вспомнил с теплом о тех днях. Он опубликовал в соцсети фотосессию, в подписи к которой обратился к зрителям.
"Оглядываясь назад, хочется еще раз выразить благодарность всем тем, кто провел эти два незабываемых вечера в #Monaco со мной! Это были потрясающие, неподдельные эмоции! Всем огромное спасибо! До новых встреч!" – сообщил Стас.
Поклонники откликнулись. Они расхваливали кумира на все лады: "Вы очень талантливый", "Красавец", "Потрясающее выступление!", "Все было просто прекрасно!"
И признались в чувствах к нему: "Мы были далеко, но мы были рядом", "Стас, родной! Ты ошеломил измененным репертуаром! Ты стал для молодежи петь! Чтобы душой не стареть! Одобряю! Твою "Барракуду" долго в Монако не забудут!", "Спасибо тебе, Стас, за радость, за счастье которые ты даришь в своих песнях и за искреннюю любовь к зрителю!"
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