Снимок двух артистов взбудоражил общественность

Эксклюзивным кадром поделился журналист Роман Родин. Ему удалось подловить отдыхающих после выступлений Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую.

Снимок был сделан больше 20 лет назад, в 1996 году. Его Роман показал общественности на своей странице в "Инстаграм". В кадре изображен спящий Киркоров, а на его плече, нежно прижавшись, дремлет Лолита. Родин пояснил, что фото было сделано в самолете в туре "Ельцин – наш президент". Он также уточнил у фанатов, узнали ли они популярных артистов.

Поклонники от фотографии пришли в восторг. "Классный кадр, молодец Роман, подловил", "милашки", "какое фото трогательное", – написали они в комментариях. Фанаты также поблагодарили Родина за то, что он "сдержал обещание". Ранее журналист спрашивал у подписчиков, кого бы они хотели увидеть на следующем эксклюзивном кадре.

Напомним, Роман регулярно делится со своей аудиторией редкими кадрами звезд российской эстрады. Например, накануне он выложил фото с Наташей Королевой и Леонидом Агутиным. На нем артисты вместе загорали на крыле самолета. Этот снимок был также сделан в туре "Ельцин – наш президент". А до этого Родин опубликовал фото из 1990-х с Ириной Аллегровой.