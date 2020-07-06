Аллегровой отрезали руку: фото из США

Аллегровой отрезали руку: фото из США
Ирина Аллегрова. Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/www.globallookpress.com
Режиссер Родин поделился архивным кадром звезды российской эстрады

Режиссер Роман Родин на своей странице в "Инстаграм" делится с подписчиками архивными фотографиями российских звезд.Так, например, он показал снимок певицы Ирины Аллегровой, который был сделан в 1997 году во время ее выступления в Соединенных Штатах.

Однако фотограф почему-то запечатлел звезду российской эстрады не полностью, а только с одной вытянутой вверх рукой. Таким образом получилось, что другая рука Аллегровой на фото оказалась "отрезанной".

В другом посте Родин вспомнил один из концертов вечеров композитора Игоря Крутого. То выступление российских звезд также состоялось в в США в 90-х годах. На опубликованном режиссером снимке можно увидеть самого виновника торжества – Игоря Крутого, Лолиту, Александра Цекало, Александра Буйнова, Ирину Аллегрову, Валерия Леонтьева и других исполнителей. 

Подписчики Родина поблагодарили его за публикацию старых фотографий и отметили, что время летит очень быстро: "Красотааа, Спасибо!", "Какие все юные, как время летит". (Орфография и пунктуация сохранены.)

Ранее приятель Ирины Аллегровой показал артистку без макияжа и парика. Поклонники звезды, смогли узнать, как их любимица выглядит не на сцене, а в реальной жизни. 

Александра ЛЕОНИДОВА

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