Секрет молодости исполнительницы хита "Императрица" оказался в стабильном весе и правильном уходе

Известная певица Ирина Аллегрова активно выступает и дает концерты. Звезда эстрады прочно ассоциируется у зрителей с образом блондинки с пышными кудрявыми волосами. Однако приятель артистки Александр Богданович недавно решил показать, как она выглядит на самом деле. В Сеть попала фотография, на которой Аллегрова предстала без яркого макияжа и парика.

Кадром друг звезды поделился на своем сайте. Фанаты, которые разместили снимок в "Инстаграм", отметили, что знаменитость без грима и фотошопа выглядит отлично.



Энергии и внешнему виду 68-летней исполнительницы могут позавидовать многие. Врач-косметолог Марта Орлова объяснила, что позволяет певице так хорошо и молодо выглядеть.

Оказалось, многое зависит от типажа лица. У Аллегровой он европейский, что, по мнению эксперта, облегчает борьбу со старением. Кроме того, звезда пользуется уходовыми и омолаживающими процедурами, но делает это очень разумно, отметила косметолог.

Грамотный уход за внешностью позволяет Аллегровой выглядеть моложе своих лет и не стесняться цифр в паспорте. Важным фактором в сохранении цветущего вида стала и забота певицы о своей фигуре. Многие годы Ирина Аллегрова поддерживает стабильный вес и обходится без экстремального набора или сброса килограммов, передает слова эксперта сайт Комсомольская правда".

Ранее "Утро.ру" рассказывало о дерзком поступке Ирины Аллегровой - певица вышла на сцену в платье с вырезом до пупа.