В Сеть попал архивный снимок совместного отдыха звезд

Роман Родин выложил старый кадр с Леонидом Агутиным и Наташей Королевой, который ранее нигде не публиковался.

Этот снимок датируется 1996 годом. Тогда Родин запечатлел звезд во время отдыха. Популярные артисты загорали на крыле самолета Ту-154. На фотографии Наташа Королева в джинсовых шортах и коротком белом топе демонстрирует плоский живот. Артистка лежит с блаженным лицом, задрав руки за голову. Рядом в шортах на покрывале спит молодой и загорелый Агутин.

"Фото сделано на туре "Ельцин – наш президент", – уточнил Роман под своим постом.

Журналист также указал, что опубликовал этот снимок специально для поклонников. Якобы он им это ранее обещал. Те, в свою очередь, попросили Родина, чтобы он публиковал больше архивных снимков звезд. Один из пользователей пожелал, чтобы в следующий раз им показали снимок на самолете с Лолитой и Филиппом Киркоровым.

К слову, у Романа в профиле можно найти множество эксклюзивных архивных кадров звезд. Например, он уже публиковал снимк и Ирины Аллегровой из 1990-х, Аркадия Арканова, Лолиту с Александром Цекало, Яна Арлазова, Валерия Леонтьева и других.