Известный певец снял на видео чужого ребенка

В семье Филиппа Киркорова прибавление. Подруга народного артиста подарила ему роскошного коня, с которым певец сразу же познакомил своих детей. Однако во время занятий в конноспортивном комплексе поп-король перепутал своего сына с другим ребенком. Забавное видео с артистом оказалось в Сети.

"У нас прибавление. Так много радости нам доставило это событие",

– похвастался артист. Коня, которого он назвал Клодом, певцу на 50-летие подарила его подруга Мария Шунина. Популярный артист отправился с детьми Аллой-Викторией и Мартином на конюшню. Филипп показал наследникам серого жеребца, а после наблюдал за ними во время занятия по конному спорту.

Дети Киркорова выполняли различные трюки, пока гордый отец снимал их на видео. В какой-то момент он решил привлечь внимание сына и громко позвал его. Ребенок же, который сидел на лошади, никак не реагировал на крики артиста.

Оказывается, Киркоров перепутал Мартина с другим мальчиком – на это указала его спутница. На видео же можно разглядеть, как сын певца машет ему руками, но тот его не замечает.

Поп-король никак не отреагировал на свой конфуз и продолжил снимать наследников дальше. Видео из "Инстаграма" артиста приводит телеграм-канал "Только никому".

Ранее стало известно о закрытой вечеринке с участием Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой.