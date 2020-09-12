Перед смертью Легкоступовой от нее отвернулась публика
Россияне упустили шанс попрощаться с Валентиной Легкоступовой, которая трагически ушла из жизни в августе 2020 года. На последний концерт, который планировался весной в Туле, никто не захотел покупать билеты. В итоге выступление отменили.
Эта печальная новость появилась в местных изданиях в день, когда стало известно о смерти Легкоступовой. Однако прошла незамеченной. И только сейчас на этот факт обратили внимание журналисты – видимо, на волне обсуждения подробностей ее личной жизни. Вокруг ее вдовца Юрия Фирсова разгорелся скандал – мужчину, с которым Легкоступова венчалась в Крыму незадолго до трагедии, обвиняли в угрозах ее родным, тирании и прочих грехах. Жуткая история вышла и с прахом певицы – в СМИ на днях муссировались слухи о том, что останки оказались на помойке. Теперь же все вспомнили, как от Легкоступовой перед ее смертью отвернулась публика.
С Тулой, по злой иронии судьбы, было связано и начало карьеры звезды, и ее закат. Здесь же устроилась и личная жизнь певицы. В Туле Легкоступова работала в филармонии и впервые спела "Ягоду-малину", которая стала народным хитом. И в этом же городе 11 марта сорвался концерт, на котором зрители могли в последний раз увидеть Валентину живой – билеты покупали неохотно и его пришлось отменить.
"Вале Тула нравилась. Именно здесь она впервые вышла замуж, родила дочку, ей дали квартиру на красноармейском проспекте в доме-параболе. Она была настоящая рабочая лошадка, и даже когда у ней пришла слава, не заносилась, общалась со всеми на равных, с ней было легко",
– с грустью вспоминала администратор Тульской филармонии Людмила Пономаренко. Об этом писало издание "Молодой".
На днях на жуткие слухи о прахе Легкоступовой отреагировали в ее окружении. Подробности – в нашем материале.
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