Менеджер Легкоступовой отреагировал на жуткие слухи об ее останках
Ранее появилась информация, что прах Валентины Легкоступовой выбросили на помойку. Якобы дети певицы не соизволили явиться за ним в крематорий. Менеджер исполнительницы хита "Ягода-малина" прокомментировал данные слухи.
По словам Максима Екимова, наследники Легкоступовой не способны на такой ужасный поступок. Мужчина поддерживает связь с Анеттой и Матвеем, и о выброшенном прахе певицы он ничего не слышал, передает "ПолитЭксперт".
Менеджер Легкоступовой добавил, что еще на похоронах звездной матери дети пообещали забрать ее останки. Екимов предположил, что они могли отложить поездку в крематорий по какой-то важной причине.
Напомним, Валентины Легкоступовой не стало 14 августа 2020 года. Артистку госпитализировали с серьезной травмой головы, после чего она впала в кому. Спустя некоторое время певица скончалась.
Дети и многие знакомые Валентины Валерьевны обвинили в случившемся ее супруга Юрия Фирсова. По их словам, яхтсмен споил жену, да и в целом оказывал на нее пагубное влияние. Помимо этого, он якобы поднимал руку на Легкоступову.
Сам вдовец попытался опровергнуть все обвинения. Он признался, что сильно любил супругу и всегда сдувал с нее пылинки. Более того, в течение девяти месяцев он обеспечивал жену и ее сына Матвея.
Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в России
- Коронавирус в России: главное
- Свежая статистика по коронавирусу в России на 10 сентября
- Раскрыты данные о заболевших коронавирусом на российских курортах
- Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса: подробности
Огород
- Просто и эффективно: как добиться вызревания виноградной лозы до заморозков
- Как обработать теплицу и подготовить почву к следующему сезону: самые действенные способы
- Совет огородникам: как укрыть виноград на зиму
Выбор читателей
- "Животик видно": Подольская поделилась кадрами с семейного праздника
- Эксперт: Лукашенко выпросил год до ухода
- "Больно смотреть": очевидцы рассказали о состоянии перенесшего операцию Корчевникова
- Год со смерти Назаровой: как сложилась судьба оставшейся одной внучки актрисы
- Пенсионерам напомнили о заявлении на выдачу пособия
- Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения
- СМИ: 16-летний сын Лукашенко оказался оппозиционером
- Последний акт пьесы: немецкий эксперт предвидит колоссальные перемены в Белоруссии
- Коронавирус в России: главное
- Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму
- "Вырезать ОМОН": тайные переговоры белорусских активистов объяснили в России
- "Масляков от ужаса покраснел": ведущего КВН шокировало поведение Гудкова
- "Расплата за Крым": США могут принудить РФ к репарации
- "Золотая" стратегия Путина вызвала восхищение в Европе
- Бывший вице-президент России объявил карьеру Лукашенко законченной
- "Сутки на ответ": президента Белоруссии вызвали на дуэль
- Советский рецепт огурцов: хрустящая закуска без лишних хлопот
- Порядок выплат пенсионерам изменится
- "Чудище и обезьяна": Жириновский и Наргиз устроили разборки
- Как свежие: необычный рецепт помидоров на зиму
Выбор читателей
- Михаил Ефремов Советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий.
- Владимир Путин президент России
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Анастасия Заворотнюк российская актриса театра и кино, телеведущая
- Александр Лукашенко Президент Белоруссии
- Владимир Зеленский Президент Украины, шоумен
- Агата Муцениеце Актриса
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Рифат Гарипов Политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Алексей Навальный блогер, российский оппозиционер
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- София Ротару советская и украинская эстрадная певица и актриса.
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Максим Галкин Артист, телеведущий