Менеджер Легкоступовой отреагировал на жуткие слухи об ее останках

Менеджер Легкоступовой отреагировал на жуткие слухи об ее останках
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Максим Екимов не поверил в то, что дети певицы забыли про ее прах

Ранее появилась информация, что прах Валентины Легкоступовой выбросили на помойку. Якобы дети певицы не соизволили явиться за ним в крематорий. Менеджер исполнительницы хита "Ягода-малина" прокомментировал данные слухи.

По словам Максима Екимова, наследники Легкоступовой не способны на такой ужасный поступок. Мужчина поддерживает связь с Анеттой и Матвеем, и о выброшенном прахе певицы он ничего не слышал, передает "ПолитЭксперт".

Менеджер Легкоступовой добавил, что еще на похоронах звездной матери дети пообещали забрать ее останки. Екимов предположил, что они могли отложить поездку в крематорий по какой-то важной причине.

Напомним, Валентины Легкоступовой не стало 14 августа 2020 года. Артистку госпитализировали с серьезной травмой головы, после чего она впала в кому. Спустя некоторое время певица скончалась.

Дети и многие знакомые Валентины Валерьевны обвинили в случившемся ее супруга Юрия Фирсова. По их словам, яхтсмен споил жену, да и в целом оказывал на нее пагубное влияние. Помимо этого, он якобы поднимал руку на Легкоступову. 

Сам вдовец попытался опровергнуть все обвинения. Он признался, что сильно любил супругу и всегда сдувал с нее пылинки. Более того, в течение девяти месяцев он обеспечивал жену и ее сына Матвея. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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