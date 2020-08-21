Юрий Фирсов стал героем программы "Прямой эфир"

Муж покойной певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов в разговоре с Андреем Малаховым откровенно рассказал об отношениях с супругой и ее детьми. Как оказалось, яхтсмен больше полугода обеспечивал жену и пасынка.

Таким образом он попытался опровергнуть все слухи о том, что посягал на наследство жены.

"Я ее обожал и очень сильно любил. Девять месяцев ее обеспечивал, ее сына тоже", – признался вдовец.

Юрий Фирсов рассказал, что в этот период у Валентины Легкоступовой не было гастролей, а ее сын Матвей нуждался в деньгах на учебу. Яхтсмен добавил, что в его финансовой помощи не нуждалась только Анетта Бриль – старшая дочь певицы. У девушки якобы имеется свой бизнес, на доход от которого она и живет.

Также яхтсмен пожаловался, что дети и друзья артистки не хотели пускать его на кладбище. Однако мужчине все же удалось проститься с певицей. По некоторым данным, такая реакция была связана с тем, что именно яхтсмена обвинили в смерти звездной супруги.

Ранее появилась информация, что Юрию Фирсову стало плохо на похоронах супруги.

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года. У исполнительницы хита "Ягода-малина" была серьезная травма. По версии Юрия Фирсова, звезда поскользнулась в ванной и ударилась головой. Однако родные певицы опровергли его показания.