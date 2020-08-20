Муж покойной сидел на прощании отдельно от ее близких

Юрий Фирсов, вдовец певицы Валентины Легкоступовой, появился на траурной церемонии одним из последних, стараясь избегать контактов с ее родственниками. Более того, мужчина сел отдельно от близкого круга покойной жены.

К гробу супруги он подошел одним из последних, а когда настал момент прощания, не выдержал и стал плакать. После этого Фирсова вывели из зала и увезли.

Тело певицы решили кремировать. На церемонии захоронения праха артистки Фирсова не будет, сообщает StarHit.ru.

Муж покойной приехал на церемонию в сопровождении охраны. В руках у него был букет желтых цветов. Церемония прошла в Большом прощальном зале "Троекурово" в закрытом режиме, отмечают "Вести Подмосковья".

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. Среди тех, кто пришел почтить память певицы, оказался артист Сергей Пенкин, о чем писало "Утро.ру".

Известно, что певица страдала заболеванием сосудов, что сказалось на результатах пластических операций, которые звезда сделала себе до смерти. Откровением о состоянии здоровья исполнительницы "Ягоды-малины" поделился ранее врач Владимир Плахотин.

