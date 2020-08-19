Артистка много курила, и это мешало восстанавливаться после операций

Валентина Легкоступова страдала заболеванием сосудов. Это сказалось на течении пластических операций, которые звезда сделала незадолго до смерти. Откровением о состоянии здоровья покойной певицы поделился ее помощник в достижении идеальной внешности, врач Владимир Плахотин.

За пару месяц до ухода артистки из жизни доктор сделал ей подтяжку шеи, век и щек. После того как операции были завершены, специалист заметил, что у звезды плохо заживают швы, кроме того, наблюдалась серьезная отечность.

"Все это произошло из-за плохих сосудов – Валя много курила", – пояснил пластический хирург.

С проблемами удалось справиться, так как артистка беспрекословно выполнила все рекомендации врача. Как отметил Плахотин в интервью изданию "Собеседник", Валентина была очень приятной женщиной – несмотря на свой звездный статус, певица оказалась дружелюбной клиенткой, без грамма пафоса.

Осложнения тоже нисколько не испугали исполнительницу хита "Ягода-малина" – женщина верила в профессионализм специалиста и не стала паниковать.

Ранее вдовец знаменитости Юрий Фирсов поделился подробностями последних дней жизни певицы.