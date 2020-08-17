Вдовец Легкоступовой раскрыл подробности последних дней жизни певицы

Вдовец Легкоступовой раскрыл подробности последних дней жизни певицы
Валентина Легкоступова. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мужчина признался, что винит себя за то, что вовремя не вызвал врачей

Спустя 3 дня после смерти Валентины Легкоступовой ее вдовец Юрий Фирсов решил поделиться своими переживаниями с многомиллионной аудиторией. Яхтсмен пришел на передачу к Андрею Малахову, где подробно рассказал о том, как проходили последние дни жизни певицы. 

Во время шоу "Прямой эфир" Фирсов признался, что не виноват в смерти супруги. Он не избивал ее, как предполагали в СМИ. Однако Юрий винит себя за то, что не настоял, чтобы исполнительница хита "Ягода-малина" обратилась к врачам. 

В последние дни до госпитализации пара отдыхала в пансионате.

"Ели, пили, веселились даже чуть-чуть. У нас рядом кровати стояли", – со слезами на глазах рассказывает Фирсов. 

Однако потом мужчина заметил, что рука певицы перестала реагировать на прикосновения. Яхтсмен вызвал врачей, которые констатировали, что зрачок не реагирует на свет. По словам вдовца, Легкоступова до последнего не хотела обращаться в больницу. 

Муж певицы также подчеркнул, что у Валентины никогда не было проблем с алкоголем. "Она могла выпить 50 грамм коньяка, не больше", – заявил Юрий. 

Напомним, что 11 августа ее певицу с пробитой головой нашла ее дочь, артистку сразу же госпитализировали. Однако после она впала в кому, а 14 августа Валентина Легкоступова скончалась в одной из столичных больниц.

Ранее стало известно, что друг Легкоступовой вычеркнул Юрия Фирсова из претендентов на наследство певицы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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