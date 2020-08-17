Имущество покойной может перейти к ближайшим родственникам

Недавно стало известно о смерти певицы Валентины Легкоступовой. Исполнительница хита "Ягода-малина" скончалась в возрасте 55 лет от травмы головы. Сегодня встает вопрос о том, кому достанется наследство звезды.

Благодаря упорному труду артистка сколотила хорошее состояние. У нее остались квартира в Москве, несколько элитных автомобилей, риелторский бизнес и права на исполнение своих популярных песен. Все это в совокупности составляет довольно большую сумму.

Главными претендентами на наследство певицы считаются дочь Анетта Бриль, сын Матвей Григорьев, мама Галина Ивановна и последний супруг Юрий Фирсов, уточняет StarhHit.

Кстати, именно муж исполнительницы обвиняется в ее смерти. Появилась информация, что, несмотря на все обвинения в свой адрес, Юрий Фирсов позарился на все имущество звездной жены.

Друг певицы Вадим Манукян высказался по поводу дележки ее наследства. По его мнению, на состояние будут претендовать все ближайшие родственники. Однако он не уверен по поводу яхтсмена Юрия Фирсова.

"Сомневаюсь, что он будет права качать" – предположил Манукян.

По его словам, артистка никогда не рассказывала ему о своем муже.

Ранее звезда аншлага Клара Новикова поделилась воспоминаниями о Валентине Легкоступовой.