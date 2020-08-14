Зарубина и Глызин указали на виновника смерти Легкоступовой

Зарубина и Глызин указали на виновника смерти Легкоступовой
Валентина Легкоступова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисты отказываются верить в историю с падением артистки

Смерть Валентины Легкоступовой, которая скончалась 14 августа, вызвала широкий общественный резонанс. Коллеги и близкие покойной артистки уверены: в трагедии повинен ее супруг, яхтсмен Юрий Фирсов, с которым она расписалась этим летом.

Представительницу российской эстрады Ольгу Зарубину заявление о смерти подруги застало врасплох: она узнала об этом в беседе со СМИ. Артистка рассказала, что та светилась и выглядела счастливой. Уход из Легкоступовой из жизни в этом случае – ужасная трагедия.

Зарубина не исключает, что в смерти может быть виноват Фирсов. Невозможно было упасть таким образом, чтобы скончаться после получения гематомы.

"Я в последнее время много думала о ней. Не знаю с чем это связано. Его нужно посадить, разорвать на куски", — разъярилась Зарубина.

Сначала Ольга посчитала, что история с травмой – "черный пиар", однако потом исключила эту версию: люди не могут заниматься саморекламой на своем здоровье, сообщает "Пятый канал".

Похожую точку зрения высказал и певец Алексей Глызин. Он уверен, что Фирсов несет прямую ответственность за случившееся.

"Вопиющая несправедливость", – заявил Глызин в беседе с "РЕНТВ".

Валентина Легкоступова скончалась на 55-м году жизни. На днях она попала в больницу и впала в кому, о чем сообщила ее дочь в социальных сетях.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Протесты в Белоруссии: военная техника срочно уехала из центра Минска

Несколько тысяч человек собрались на площади Независимости

"Я жив": Лукашенко собрал срочное совещание в Минске

Глава Белоруссии предупредил участников забастовок о последствиях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей