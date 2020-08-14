Артисты отказываются верить в историю с падением артистки

Смерть Валентины Легкоступовой, которая скончалась 14 августа, вызвала широкий общественный резонанс. Коллеги и близкие покойной артистки уверены: в трагедии повинен ее супруг, яхтсмен Юрий Фирсов, с которым она расписалась этим летом.

Представительницу российской эстрады Ольгу Зарубину заявление о смерти подруги застало врасплох: она узнала об этом в беседе со СМИ. Артистка рассказала, что та светилась и выглядела счастливой. Уход из Легкоступовой из жизни в этом случае – ужасная трагедия.

Зарубина не исключает, что в смерти может быть виноват Фирсов. Невозможно было упасть таким образом, чтобы скончаться после получения гематомы.

"Я в последнее время много думала о ней. Не знаю с чем это связано. Его нужно посадить, разорвать на куски", — разъярилась Зарубина.

Сначала Ольга посчитала, что история с травмой – "черный пиар", однако потом исключила эту версию: люди не могут заниматься саморекламой на своем здоровье, сообщает "Пятый канал".

Похожую точку зрения высказал и певец Алексей Глызин. Он уверен, что Фирсов несет прямую ответственность за случившееся.

"Вопиющая несправедливость", – заявил Глызин в беседе с "РЕНТВ".

Валентина Легкоступова скончалась на 55-м году жизни. На днях она попала в больницу и впала в кому, о чем сообщила ее дочь в социальных сетях.