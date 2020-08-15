Клара Новикова призналась, что всегда считала Валентину "немного грустной"

Вчера в одной из столичных больниц не стало исполнительницы хита "Ягода-малина" Валентины Легкоступовой. Друзья и коллеги народной артистки вспомнили о тех моментах, которые связывали их с певицей.

Так, звезда "Аншлага" Клара Новикова заявила, что у Легкоступовой всегда были все данные для счастливой жизни.

"Ведь она была молодая, красивая, хозяйственная, какие-то дома покупала, организовывала быт", – вспоминает Новикова.

Именно юмористка сказала Легкоступовой фразу "Какие неправильные мужчины тебя окружают. Ты же клад!", которую певица процитировала в эфире программы "Судьба человека", уточняет "Комсомольская правда".

Напомним, что 11 августа дочка Легкоступовой нашла певицу с пробитой головой в ее доме. Артистку экстренно госпитализировали в одну ил столичных больниц, где она впала в кому.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Валентина Легкоступова могла выжить, если бы не допустила одну роковую ошибку.