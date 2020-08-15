Валентина Легкоступова могла выжить - СМИ

Валентина Легкоступова могла выжить - СМИ
Валентина Легкоступова. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look//www.globallookpress.com
Певица допустила роковую ошибку

14 августа в одной из столичных больниц скончалась Валентина Легкоступова. Как оказалось, она могла выжить, если бы не ее наплевательское отношение к собственному здоровью. 

По словам ее концертного директора, все могло бы обойтись, если бы народная артистка вовремя обратилась к врачам. Знаменитость попросила о медицинской помощи только спустя три дня после получения серьезной травмы головы. Все это время ее супруг – Юрий Фирсов – пытался уговорить возлюбленную поехать в больницу, однако Легкоступова только отмахивалась и говорила, что все пройдет, уточняет "Собеседник". 

Напомним, что вчера на 55-м году жизни скончалась исполнительница хита "Ягода-малина". Печальной новостью поделилась дочь артистки.

11 августа в СМИ появилась информация о том, что Легкоступову нашли с пробитой головой в ее доме. Артистку экстренно госпитализировали в наркологическую клинику, где она впала в кому.

Полиция и друзья Легкоступовой считают, что в смерти певицы виноват ее муж Юрий Фирсов. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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