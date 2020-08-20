"Лица нет": побледневший от горя Пенкин простился с Легкоступовой

"Лица нет": побледневший от горя Пенкин простился с Легкоступовой
Сергей Пенкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Москве проходят похороны исполнительницы хита "Ягода-малина"

В столице прощаются с Валентиной Легкоступовой, которая скончалась 14 августа. Среди тех, кто пришел почтить память певицы, оказался и Сергей Пенкин. 

Как передает телеграм-канал "НеМалахов", на артисте, облаченном во все черное, "нет лица".

Проститься с Легоступовой пришли и другие звезды: в темных очках певица Светлана Лазарева, а также телеведущий Андрей Малахов, композитор Ирина Грибулина, артисты Феликс Царикати и Игорь Наджиев. Прибыл и бывший муж Валентины Легоступовой, от которого она родила сына, Алексей Григорьев, передает сайт "Комсомольская правда"

Как пишет издание StarHit, гроб с телом поклонники завалили цветами, хотя сначала родственники не хотели никого подпускать к покойной, чтобы ее не сфотографировали. 

Валентину Легкоступову экстренно госпитализировали в наркологическую клинику, напоминает телеканал "360". Потом она впала в кому 11 августа. Сообщалось, что у нее была пробита голова, однако позже дочь певицы Аннета Бриль опровергла информацию о травме, но назвала состояние матери "крайне тяжелым". Муж артистки Юрий Фирсов заявил, что она упала в ванне. Однако правоохранители не исключали того, что он мог ее избить. Позже артистку подключили к аппарату ИВЛ. А 14 августа звезда эстрады умерла.

Полина ИВАНОВА

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