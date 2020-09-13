Близкие звезды уверены, что выбранное телеведущим лечение только навредило артистке

Безутешный отец знаменитой певицы Жанны Фриске продолжает критиковать своего бывшего зятя. Убитый горем мужчина уверен, что Дмитрий Шепелев специально отправил супругу на тот свет, чтобы завладеть ее богатствами.

Владимир Фриске, комментируя события пятилетней давности, подчеркнул, что Шепелевым тогда руководили корыстные цели. По мнению отца, супруг Жанны желал приблизить ее смерть, чтобы опустошить счета знаменитости.

"Он хотел, чтобы она быстрее умерла", – заявил родитель артистки.

Владимир рассказал, что родным Жанны предлагали помощь высококвалифицированного немецкого специалиста. Когда Дмитрий узнал об этой возможности, первым делом он уточнил, станет ли Жанна такой, какой была раньше.

Доктор мог попытаться сохранить жизнь Жанны, но полностью вернуть ей прежнее состояние уже было невозможно. После таких известий у Шепелева, по словам Владимира Фриске, сразу же пропал интерес к медику, пишет издание Рopcake.

В итоге телеведущий "пичкал Жанну таблетками, чтобы она быстрее ушла", заявляет отец знаменитости. Владимир пояснил, что американские лекарства, которые давали артистке, только ухудшали ее самочувствие. Он уверен, что певицу можно было спасти, если бы не было потеряно драгоценное время.

Ранее стали известны таинственные подробности смерти артистки. В песне Жанны Фриске нашли жуткое предсказание.

