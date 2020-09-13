"Пичкал Жанну таблетками": вспыли ужасающие факты о Шепелеве
Безутешный отец знаменитой певицы Жанны Фриске продолжает критиковать своего бывшего зятя. Убитый горем мужчина уверен, что Дмитрий Шепелев специально отправил супругу на тот свет, чтобы завладеть ее богатствами.
Владимир Фриске, комментируя события пятилетней давности, подчеркнул, что Шепелевым тогда руководили корыстные цели. По мнению отца, супруг Жанны желал приблизить ее смерть, чтобы опустошить счета знаменитости.
"Он хотел, чтобы она быстрее умерла", – заявил родитель артистки.
Владимир рассказал, что родным Жанны предлагали помощь высококвалифицированного немецкого специалиста. Когда Дмитрий узнал об этой возможности, первым делом он уточнил, станет ли Жанна такой, какой была раньше.
Доктор мог попытаться сохранить жизнь Жанны, но полностью вернуть ей прежнее состояние уже было невозможно. После таких известий у Шепелева, по словам Владимира Фриске, сразу же пропал интерес к медику, пишет издание Рopcake.
В итоге телеведущий "пичкал Жанну таблетками, чтобы она быстрее ушла", заявляет отец знаменитости. Владимир пояснил, что американские лекарства, которые давали артистке, только ухудшали ее самочувствие. Он уверен, что певицу можно было спасти, если бы не было потеряно драгоценное время.
Ранее стали известны таинственные подробности смерти артистки. В песне Жанны Фриске нашли жуткое предсказание.
Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Эксперт: Дания разорится на борьбе с "Северным потоком – 2"
Остановка реализации проекта обойдется его противникам весьма недешево
Новости партнеров
Самое читаемое
Новости Украины
- В операции против россиян в Минске США использовали украинцев как слепых котят
- Сболтнул лишнего: экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос после откровений о Крыме
- Зеленского вынуждают атаковать Крым
- "Дипломатический провал": Зеленскому припомнили невыполненные обещания Путину
Шоу-бизнес
- Перед смертью Легкоступовой от нее отвернулась публика
- Танцы в полотенце под шансон: Пашаев объяснился после кадров вечеринки "в честь приговора" Ефремову
- Обобранная случайными подружками Тарзана Королева взяла подработку
- Молодые и талантливые: чем сейчас занимаются внуки Ротару
Фоторепортаж
Коронавирус в России
- Коронавирус в России: главное
- Свежая статистика по коронавирусу в России на 12 сентября
- В России оценили перспективу ввода новых коронавирусных ограничений
- Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса: подробности
Огород
- Почему не надо выкапывать корни капусты: полезный прием для огорода
- Совет огородникам: как укрыть виноград на зиму
- Как обработать теплицу и подготовить почву к следующему сезону: самые действенные способы
Выбор читателей
- "Животик видно": Подольская поделилась кадрами с семейного праздника
- Эксперт: Лукашенко выпросил год до ухода
- "Больно смотреть": очевидцы рассказали о состоянии перенесшего операцию Корчевникова
- Год со смерти Назаровой: как сложилась судьба оставшейся одной внучки актрисы
- Пенсионерам напомнили о заявлении на выдачу пособия
- Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения
- СМИ: 16-летний сын Лукашенко оказался оппозиционером
- Последний акт пьесы: немецкий эксперт предвидит колоссальные перемены в Белоруссии
- Коронавирус в России: главное
- Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму
- "Вырезать ОМОН": тайные переговоры белорусских активистов объяснили в России
- "Масляков от ужаса покраснел": ведущего КВН шокировало поведение Гудкова
- "Расплата за Крым": США могут принудить РФ к репарации
- "Золотая" стратегия Путина вызвала восхищение в Европе
- Бывший вице-президент России объявил карьеру Лукашенко законченной
- "Сутки на ответ": президента Белоруссии вызвали на дуэль
- Советский рецепт огурцов: хрустящая закуска без лишних хлопот
- Порядок выплат пенсионерам изменится
- "Чудище и обезьяна": Жириновский и Наргиз устроили разборки
- Как свежие: необычный рецепт помидоров на зиму
Выбор читателей
- Михаил Ефремов Советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий.
- Владимир Путин президент России
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Анастасия Заворотнюк российская актриса театра и кино, телеведущая
- Александр Лукашенко Президент Белоруссии
- Владимир Зеленский Президент Украины, шоумен
- Агата Муцениеце Актриса
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Рифат Гарипов Политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Алексей Навальный блогер, российский оппозиционер
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- София Ротару советская и украинская эстрадная певица и актриса.
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Максим Галкин Артист, телеведущий