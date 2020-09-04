Оказывается, речь в хите могла идти о загробном мире

Парень из Зеленограда, зарегистрированный в "Твиттер" под именем TriggerCap, поделился невероятной теорией. Он нашел потайной смысл в известной песне Жанны Фриске и "Дискотеки аварии" – "Малинки". Жуткое пророчество взбудоражило всех пользователей соцсети.

Молодой человек тщательно проанализировал каждую строчку песни. Он пришел к выводу, что речь в композиции идет о потустороннем мире.

TriggerCap обратил внимание на то, что в хите 2000-х постоянно делается отсылка на малиновый цвет. В английском данный цвет передается словом crimson.

Внимательный пользователь Сети отметил, что существует понятие Crimson King – то есть король в багряном. Так называли Сатану в средневековых мистических и религиозных текстах.

Далее в тексте песни появляется упоминание о самом багряном короле: "Сюда пришел сам малиновый босс". Получается, что Малинки – это в некотором роде владения Сатаны.

Также TriggerCap обнаружил новый смысл в строчке "Когда все здесь, по эту сторону забора. Учитывая вышеприведенные предположения, можно прийти к выводу, что речь здесь идет о потустороннем, загробном, мире.

"Это мир живых и мир мёртвых. Все собираются в Малинки на праздник, праздник перехода" – написал молодой человек.

То есть забор – это как черта между миром человеческим и загробным. А люди, пришедшие на праздник, – души, переходящие в астральный мир и участвующие в пляске смерти.

Напомним, исполнительницы песни "Малинки" Жанны Фриске не стало в 2015 году. Певица скончалась от опухоли головного мозга. Не раз появлялась информация о том, что артистку на протяжении некоторого времени преследовал злой рок.