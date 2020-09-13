Примадонна приковала к себе взгляды во время совместной поездки с супругом

Звездная певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин выложили в соцсети новое видео во время поездки на машине. Знаменитые супруги переговариваются друг с другом и, по всей видимости, не спешат делиться подробностями своего путешествия.

Примадонна решила выбрать для выхода свою неизменную черную блузу, взбив волосы и собрав на затылке в хвост. А ее 44-летний супруг, кажется, совсем не стареет: в цветном бомбере Максим и вовсе похож на студента.

На опубликованном видео пара переговаривается: Пугачева посоветовала Максиму сказать хоть что-нибудь, однако тот так и не понял, что именно нужно произносить.

"Мы едем, едем, едем в далекие края…", – стала напевать Пугачева.

Пока что неизвестно, в какое место решила направиться звездная пара. Но интернет-пользователей больше всего привлекла внешность Пугачевой: поклонники уверены, что та делала себе операции по омоложению, и для своего немолодого возраста выглядит прекрасно.

"Как вы хорошо выглядите. Алла Борисовна вообще девочка. Как так в форме себя держите?", "Аллочка куколка!!! Мы очень соскучились!!! Только подумала,что-то Максим ничего не выкладывает!!! Мы Вас Любим!!!", "Любимые. Увидев вас, настроение всегда становится намного лучше", "Надо же, как изменилась Алла! Меня это очень радует!!! Восхищаюсь!!!", – пишут поклонники(орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).

Стоит отметить, что Примадонна не скрывает подробностей об изменении своей внешности: Алла вполне откровенно говорит об этом. Не так давно она заявила, что "хорошая порода" немало поспособствовала ее достойному внешнему виду в такие годы – Пугачева делала небольшие подтяжки.