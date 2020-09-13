Чиновники считают, что звезда внесла неоценимый культурный вклад

Покойная исполнительница Валентина Легкоступова некоторое время прожила в Феодосии, живописном городе в Крыму. Звезда часто вспоминала об этом теплом месте с радостью – в три года она переехала туда вместе со своими родителями.

К слову, певица занимала когда-то одну из должностей в администрации Феодосии. А после ее трагического ухода из жизни власти города стали обсуждать возможность установления памятника Легкоступовой. Чиновники считают, что звезда внесла большой вклад в развитие Феодосии, повлияв на культурное наследие города. Поэтому заслуживает признания среди местного населения.

Один из местных чиновников заявил, что покойная Валентина ушла из жизни, оставшись великой исполнительницей, любящей Феодосию.

"В мэрии, где она работала, мы обсуждаем этот вопрос и будем счастливы, если получится установить артистке памятник", - приводит Popcake заявление одного из государственных служащих.

Пока что, правда, остается неясным, каким образом получится реализовать проект – сроки еще никто не устанавливал, предложение об установке памятника певице пока не получило официального утверждения.

Исполнительница хита "Ягода-малина" скончалась 14 августа 2020 года на 55-м году жизни. Причиной стала серьезная травма головы.

