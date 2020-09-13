Стройные и красивые: что сейчас происходит с наследницами звезд российского шоу-бизнеса
Такие "акулы" эстрады и кинематографа, как София Ротару, Вера Брежнева, Михаил Боярский и Егор Кончаловский давно доказали миллионам зрителей и слушателей, что обладают выдающимися талантами. Наследницы у знаменитых родителей тоже получились выше всяких похвал – звездный малышки выросли настоящими красавицами.
Соня Киперман
Дочери Веры Брежневой исполнилось 19 лет. Соня унаследовала красоту матери и с радостью делится соблазнительными снимками со своими фанатами. Однако наследница бывшей солистки группы "ВИА ГРА" не спишет идти по стопам матери. Соне ближе модельный бизнес и карьера кинозвезды. Девушка проживает в США. Она уже успела сняться в нескольких эпизодах сериала "Дневники вампира" и сыграла небольшую роль в комедии "8 лучших свиданий".
София Евдокименко
Внучке Софии Ротару тоже уже 19 лет. Наследница знаменитости решила продолжить дело звездной бабушки и тоже записывает песни. Девушка выпускает музыкальные композиции под псевдонимом Sofia Eve. Также она добилась хороших результатов в модельном бизнесе. София Евдокименко живет в Нью-Йорке.
Мария Михалкова-Кончаловская
Маша появилась в семье артистки Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского. В этом году девушка отметила 19-летие. Звездная наследница решила связать свою жизнь с творчеством. Она учится на искусствоведческом факультете МГУ, посвящает много времени живописи и дизайну. Некоторым злопыхателям кажется, что Мария слишком увлекается диетами, однако сама девушка заявляет, что в своем весе чувствует себя прекрасно.
Екатерина Боярская
Внучка советского Д’Артаньяна Екатерина появилась в семье его сына Сергея. Через пару месяцев девушке исполнится 22 года. Наследница решила, что ее призвание – это музыка. Она учится игре на музыкальных инструментах, а также берет уроки вокала. Также внучка Михаила Боярского частенько пробуется на различные роли в кино. Девушка периодически делится фото с отдыха на своей странице в соцсетях.
Звездные наследники нередко решают идти по стопам своих знаменитых родственников.Так сделал и внук легендарного Андрея Миронова –
Андрей Удалов.
Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Новости партнеров
Самое читаемое
Рекомендуем
- Стройные и красивые: что сейчас происходит с наследницами звезд российского шоу-бизнеса
- "За гранью моральных норм": Сябитову раскритиковали за советы на "Давай поженимся"
- Бил окна и мебель: мужчина пришел в ярость на избирательном участке
- Почему не надо рвать кусты на зиму: сохраняем урожайность помидоров на следующий год
Новости Украины
- В операции против россиян в Минске США использовали украинцев как слепых котят
- Сболтнул лишнего: экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос после откровений о Крыме
- Зеленского вынуждают атаковать Крым
- "Дипломатический провал": Зеленскому припомнили невыполненные обещания Путину
Фоторепортаж
Коронавирус в России
- Коронавирус в России: главное
- Свежая статистика по коронавирусу в России на 13 сентября
- В России оценили перспективу ввода новых коронавирусных ограничений
- Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса: подробности
Огород
- Почему не надо выкапывать корни капусты: полезный прием для огорода
- Совет огородникам: как укрыть виноград на зиму
- Как обработать теплицу и подготовить почву к следующему сезону: самые действенные способы
Выбор читателей
- "Животик видно": Подольская поделилась кадрами с семейного праздника
- Эксперт: Лукашенко выпросил год до ухода
- "Больно смотреть": очевидцы рассказали о состоянии перенесшего операцию Корчевникова
- Год со смерти Назаровой: как сложилась судьба оставшейся одной внучки актрисы
- Пенсионерам напомнили о заявлении на выдачу пособия
- Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения
- СМИ: 16-летний сын Лукашенко оказался оппозиционером
- Последний акт пьесы: немецкий эксперт предвидит колоссальные перемены в Белоруссии
- Коронавирус в России: главное
- Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму
- "Вырезать ОМОН": тайные переговоры белорусских активистов объяснили в России
- "Масляков от ужаса покраснел": ведущего КВН шокировало поведение Гудкова
- "Расплата за Крым": США могут принудить РФ к репарации
- "Золотая" стратегия Путина вызвала восхищение в Европе
- Бывший вице-президент России объявил карьеру Лукашенко законченной
- "Сутки на ответ": президента Белоруссии вызвали на дуэль
- Советский рецепт огурцов: хрустящая закуска без лишних хлопот
- Порядок выплат пенсионерам изменится
- "Чудище и обезьяна": Жириновский и Наргиз устроили разборки
- Как свежие: необычный рецепт помидоров на зиму
Выбор читателей
- Михаил Ефремов Советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий.
- Владимир Путин президент России
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Анастасия Заворотнюк российская актриса театра и кино, телеведущая
- Александр Лукашенко Президент Белоруссии
- Владимир Зеленский Президент Украины, шоумен
- Агата Муцениеце Актриса
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Рифат Гарипов Политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Алексей Навальный блогер, российский оппозиционер
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- София Ротару советская и украинская эстрадная певица и актриса.
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Максим Галкин Артист, телеведущий