В знаменитых семействах получились очаровательные дети

Такие "акулы" эстрады и кинематографа, как София Ротару, Вера Брежнева, Михаил Боярский и Егор Кончаловский давно доказали миллионам зрителей и слушателей, что обладают выдающимися талантами. Наследницы у знаменитых родителей тоже получились выше всяких похвал – звездный малышки выросли настоящими красавицами.

Соня Киперман

Дочери Веры Брежневой исполнилось 19 лет. Соня унаследовала красоту матери и с радостью делится соблазнительными снимками со своими фанатами. Однако наследница бывшей солистки группы "ВИА ГРА" не спишет идти по стопам матери. Соне ближе модельный бизнес и карьера кинозвезды. Девушка проживает в США. Она уже успела сняться в нескольких эпизодах сериала "Дневники вампира" и сыграла небольшую роль в комедии "8 лучших свиданий".

София Евдокименко

Внучке Софии Ротару тоже уже 19 лет. Наследница знаменитости решила продолжить дело звездной бабушки и тоже записывает песни. Девушка выпускает музыкальные композиции под псевдонимом Sofia Eve. Также она добилась хороших результатов в модельном бизнесе. София Евдокименко живет в Нью-Йорке.

Мария Михалкова-Кончаловская

Маша появилась в семье артистки Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского. В этом году девушка отметила 19-летие. Звездная наследница решила связать свою жизнь с творчеством. Она учится на искусствоведческом факультете МГУ, посвящает много времени живописи и дизайну. Некоторым злопыхателям кажется, что Мария слишком увлекается диетами, однако сама девушка заявляет, что в своем весе чувствует себя прекрасно.

Екатерина Боярская

Внучка советского Д’Артаньяна Екатерина появилась в семье его сына Сергея. Через пару месяцев девушке исполнится 22 года. Наследница решила, что ее призвание – это музыка. Она учится игре на музыкальных инструментах, а также берет уроки вокала. Также внучка Михаила Боярского частенько пробуется на различные роли в кино. Девушка периодически делится фото с отдыха на своей странице в соцсетях.

Звездные наследники нередко решают идти по стопам своих знаменитых родственников.Так сделал и внук легендарного Андрея Миронова – Андрей Удалов.

