Пошел по стопам деда: каким вырос внук Миронова

Пошел по стопам деда: каким вырос внук Миронова
Андрей Миронов. Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look/www.globallookpress.com
У парня с детства большой интерес к творчеству

Внук легендарного Андрея Миронова решил пойти по стопам своего знаменитого дедушки. Молодого человека назвали в честь выдающегося родственника, а вот фамилия ему досталась от отца – Удалов. Сейчас артисту уже 28 лет. Наследник творческой династии вырос настоящим красавцем.

Парень родился в семье Марии Мироновой летом 1992 года. Мария является дочерью Андрея Миронова от первого брака – за всю жизнь культовый артист, сыгравший в комедии "Бриллиантовая рука", был женат дважды. 

Андрей Удалов уже добился успеха на актерском поприще. В 2019 году на экраны вышла кинолента "Спасти Ленинград", где он сыграл одну из главных ролей.

Кадр из фильма «Спасти Ленинград»

Мальчик с детства проявлял интерес к творчеству. Он любил стихи знаменитого поэта Сергея Есенина и многие из них выучил наизусть. Также внук Миронова увлекался рисованием. Сейчас звездный наследник свободно говорит на английском и французском языках.

Андрей очень гордится тем, что вырос в семье легендарного актера, навсегда завоевавшего любовь зрителей своими ролями в таких фильмах, как "Человек с бульвара капуцинов", "Невероятные приключения итальянцев в России" и других. Однако дедушка скончался за пять лет до рождения Андрея. Поэтому внук не успел узнать своего великого родственника.

"Мне нечего рассказать о дедушке", – обычно отвечает в интервью молодой человек.

Сейчас Удалов работает в театре Вахтангова. У него есть любимая девушка по имени Ксения. В Сети часто сравнивают двух артистов из одной семьи, но разных поколений. И младшего находят очень похожим на его деда.

Андрей Миронов также запомнился многим зрителям по роли в известном советском фильме "Три плюс два". Недавно стало известно, какие скандалы разворачивались на съемочной площадке.

Ольга ФЕДОРОВА

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