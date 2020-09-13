Телесвахе припомнили прошлое

Писательница Мария Арбатова обрушилась с критикой на телеведущую Розу Сябитову. По ее мнению, свахе не стоит делиться советами с незамужними дамами, ведь сама Роза оказалась неспособна на поиск кандидатуры мужчины, который бы не поднимал на нее руку.

Известная феминистка вспомнила о своей перепалке с Розой, которая произошла несколько лет назад. Тогда СМИ сообщали, что Сябитова сильно поскандалила с супругом. Однако Арбатова, вопреки ожиданиям, отказалась поддерживать Розу. На телевидении она обвинила телесваху в низкой самооценке и порочной, на ее взгляд, деятельности.

" Для меня она находится за гранью моральных норм", – говорит писательница.

Накануне, выступая в эфире программы "Шоу на миллион", Мария вспомнила об этом случае и заявила, что ее мнение о Розе осталось неизменным.

Также феминистка считает, что телесваха не способна найти себе достойную кандидатуру, а за прошлый инцидент она обозвала ее "Роза Забитова".

"Никакой симпатии я к ней испытывать не могу" – заявила Арбатова.

Ранее Сябитова поведала, что после кончины супруга довольно долгое время жила без отношений. Современные молодые люди, по мнению знаменитости, уприходят в ужас от таких "рамок", но они ошибаются, полагая, такие общественные устои к ним неприменимы.