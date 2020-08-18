Телесваха утверждает, что пыталась встать на ноги после кончины мужа

Роза Сябитова сообщила, что после смерти супруга продолжительное время жила без отношений. Современные молодые люди, по мнению знаменитости, ужасаются таким "рамкам", но они ошибаются, полагая, что определенные традиции к ним не применимы.

Телесваха обрушилась с критикой на блогера Екатерину Диденко, которая уже вовсю крутит новый роман, хотя ее супруг скончался пять месяцев назад. По мнению Розы, речь идет о наплевательском отношении к социуму, и в таком случае общественность начинает оправданно "клевать".

"Отправляйтесь тогда на необитаемый остров или в космос", – заявила Сябитова.

Ведущая рассказала, что сама держала траур год. Самым тяжелым после смерти мужа оказалось то, что дети остались без отца. Но сваха не спешила с отношениями, а работала над материальным благополучием. Правда, у нее был мужчина, но появился он спустя десять лет после того, как супруга не стало, ведь "молодое тело требовало".

"Но я это делала тихо, чтобы, не дай бог, дети не узнали", – призналась Роза в интервью с "Собеседником".

Ведущая отметила, что ее поколение смогло вовремя "причесать" свое прошлое, а из Сети не получится ничего удалить.

"А дети все это увидят и спросят с вас", – заключила она.

Не так давно Сябитова рассказала, что после свадьбы дочери стала мечтать о внуках. Правда, в семье у нее есть определенное поверье: чтобы не сглазить, показывать детей до трех лет никому нельзя. Так телеведущая и собирается поступить после их рождения.